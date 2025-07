Attacca la bombola del gas al fornello ma “dimentica” il riduttore: ustionato

Uno spuntino veloce, da consumare con un amico, quindi la decisione azzardata di allacciare una bombola del gas direttamente al fornello della cucina. Senza utilizzare il riduttore di pressione. Una decisione poco saggia, quella di un operaio di 48 anni, di Mereto di Capitolo, frazione di Santa Maria la Longa, che gli sarebbe potuta costare cara.

Un’esplosione, fortunatamente non forte, lo ha investito provocandogli ustioni a mani e gambe. Divelte, inoltre, una porta ed una finestra della casa in via del Fieno.

L’uomo, che nei prossimi giorni si sarebbe dovuto trasferire – per questo l’utenza del gas era stata staccata – , è stato dapprima soccorso da personale sanitario del 118, poi è stato elitrasportato a Udine. Non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco insieme ai carabinieri di Cervignano. Il magistrato di turno non ha ritenuto necessario procedere ad alcun sequestro.