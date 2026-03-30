Attendono la chiusura, poi fanno man bassa nel pub

Hanno atteso che il pub chiudesse. Poi sono entrati all’interno e hanno rubato i soldi contenuti nel registratore di cassa: 2mila euro. Il furto è stato commesso ieri notte al Metrò di viale Venezia. Quando alle 4.30 le porte del locale si sono chiuse, i malviventi sono entrati in azione: hanno forzato la porta d’ingresso e hanno arraffato il fondo cassa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il pub è dotato di sistema di videosorveglianza: le immagini potrebbe supportare i militari nell’attività d’indagine.