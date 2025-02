Attentato a Villaco, Fedriga: “Rimpatriare chi delinque, anche per reati minori”

“Chiunque delinqua, anche per reati minori e anche con iter di riconoscimento del suo status in corso, deve essere immediatamente rimpatriato. Di fronte a tali tragedie l’Europa non può stare immobile: la gestione dei flussi migratori va ripensata”. Lo ha detto a proposito dell’attentato di Villach il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, secondo il quale questo episodio “dimostra ancora una volta il fallimento delle politiche migratorie europee”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’eurodeputato Alessandro Ciriani, di Fratelli d’Italia. “L’investimento a Monaco, l’accoltellamento a Villach e anche il caso del velo integrale nelle scuole di Monfalcone – ha commentato – suggeriscono di fissare regole ben precise e comuni per chi si vuole integrare e chi no e di vigilare su gli immigrati che, anziché essere grati della nostra accoglienza, agiscono per mettere in pericolo le vite dei cittadini e distruggere i nostri valori”.

La senatrice del Pd Tatjana Rojc ha espresso “profondo sgomento e indignazione per le innocenti vittime del terrore che ha colpito a Villach. Chi uccide barbaramente un ragazzino non ha religione, ma solo malvagità e va punito” ha precisato.

Solidarietà alla gemellata Villach, infine, da parte del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. ”Ci stringiamo alla famiglia del ragazzo ucciso e agli amici carinziani, condannando senza indugio qualsiasi tipo di violenza, a maggior ragione nel nome di una religione” ha detto.