Attentato a Villaco, ucciso un ragazzo di 14 anni e ferite tre persone

Un ragazzo di 14 anni ucciso a coltellate e quattro persone ferite, tre delle quali si trovano in terapia intensiva. E’ il bilancio dell’aggressione avvenuta ieri pomeriggio a Villaco a opera di un cittadino siriano di 23 anni. Poco prima delle 16, il giovane armato di coltello con una lama di 10 centimetri si è scagliato su cinque passanti – tra i quali l’adolescente che ha perso la vita – nel centro città vicino a un ponte sulla Drava. A fermarlo è stato un fattorino, suo connazionale, che lo ha investito con la propria auto facendolo cadere a terra. Subito dopo è stato arrestato dalla polizia austriaca. Ancora non è chiaro se si tratti di un gesto folle o di un’attentato terroristico. Nell’abitazione del giovane siriano la polizia ha trovato bandiere islamiche, ma nessun’altra arma. Solo due giorni fa un cittadino afghano richiedente asilo ha lanciato la propria auto sulla folla a Monaco, uccidendo due persone e ferendone alcune decine.

I dettagli dell’aggressione sono stati forniti dal portavoce della polizia austriaca Rainer Dionisio. Le indagini sono state assunte dall’Ufficio statale per la sicurezza dello Stato e la lotta all’estremismo, che lavorerà assieme alla polizia giudiziaria statale. Ieri per diverse ore due elicotteri della polizia hanno sorvolato la città ed è stata allertata la task force Cobra. Le forze dell’ordine stanno cercando un possibile secondo aggressore.

“Profondo sgomento e indignazione – ha detto la senatrice Tatjana Rojc del Pd – per le innocenti vittime del terrore che ha colpito a Villach, una città che tanti di noi gente di confine frequentiamo e amiamo. Chi uccide barbaramente un ragazzino – continua – non ha religione, ma solo malvagità e va punito. Ho partecipato personalmente all’ambasciatore austriaco in Italia il mio cordoglio e la sentita partecipazione al dolore delle famiglie e di tutto il popolo austriaco” conclude la senatrice.