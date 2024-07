Attentato a Trump, “Siamo andati a pochi millimetri da una situazione ingestibile”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prosegue negli Stati Uniti d’America la triste serie di attentati ai danni di presidenti o di canditati presidenti alla Casa Bianca. Ieri sera, a Butler in Pennsylvania, un ventenne ha sparato diversi proiettili indirizzati a Donald Trump. L’attentatore si era appostato su un tetto a meno di 150 metri dal palco, dove l’ex presidente degli Usa stava tenendo un comizio elettorale. Un proiettile ha colpito il candidato repubblicano ad un orecchio. Uno spettatore è morto, altri due sono rimasti feriti. Deceduto anche l’attentatore, ucciso dal servizio di sicurezza. L’Fbi lo ha identificato in Thomas Matthew, 20enne registrato come elettore repubblicano. Il suo gesto, ci ha spiegato l’esperto di politica a stelle a strisce, Simone Bressan, ci ha portati a due millimetri da una quasi catastrofe. In una campagna elettorale estremamente polarizzata, l’attentato porta ora un ulteriore vantaggio al candidato repubblicano.

Un gesto che cambierà completamente le sorti delle prossime elezioni presidenziali e che costringerà i democratici a cambiare la ‘narrazione’ della loro campagna elettorale, prima incentrata nell’indicare Trump come un ‘pericolo per la Democrazia’.

Come insegna la storia, inoltre, le elezioni le vince sempre chi riesce a mobilitare e motivare più elettori ad andare alle urne.