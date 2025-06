Atti sessuali su una bambina di 8 anni, condannato a 4 anni

Ha approfittato del fatto che frequentava la casa di una bambina di 8 anni per toccarle le parti intime. Per questo il gup di Udine Roberta Paviotti lo ha condannato con il rito abbreviato a 4 anni di reclusione. L’uomo, un 58enne originario della Lombardia dove attualmente è detenuto in carcere per altri motivi, dovrà risarcire la vittima, il cui padre si è costituito parte civile. con 8mila euro.

Il fatto è accaduto a fine 2019 nel Medio Friuli. Stando alle accuse, il 58enne, che spesso si recava nell’abitazione dove la piccola viveva con la madre e la sorella, toccò con un gesto repentino e ripetutamente il corpo della bambina, che allora aveva da poco compiuto gli 8 anni d’età, infilando le mani sotto la maglia.

All’uomo è stato concessa l’attenuante del fatto di minore entità in equivalenza con l’aggravante della tenera età della piccola. Dopo aver scontato la pena, per un anno il 58enne non potrà avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, svolgere lavori che prevedano contatti con minorenni e tenere informate le forze dell’ordine dei suoi spostamenti.