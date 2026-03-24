Attività di vicinato e solidarietà, convegno a Buttrio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Nonostante il mondo che cambia e l’avanzata dell’online, i negozi di vicinato possono e devono continuare a giocare un ruolo chiave nei nostri paesi e nei centri storici, se puntano sulla qualità e sulle eccellenze locali. La Regione sta facendo la sua parte, semplificando le regole. E’ necessario che anche a livello europeo si agisca per abbattere quella burocrazia soffocante che rischia di vanificare i sogni di chi vuole tenere alzata la propria saracinesca”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, chiudendo a Buttrio il convegno “Attività di vicinato indispensabili alla comunità”, organizzato da “La via del Tiglio” a Villa Di Toppo Florio.

Promotore dell’iniziativa è Filippo Meroi, che dal 2020 associa alla riflessione sulle attività di vicinato la consegna ad una realtà del territorio di un assegno, frutto delle donazioni dei cittadini attraverso i negozi del paese. Complessivamente sono stati raccolti 16mila euro. Quest’anno, presente anche l’assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, hanno ricevuto 5mila euro gli organizzatori della 24 ore di Buttrio: i fondi saranno destinati all’acquisto di attrezzature per la riabilitazione da collocare nelle palestre del distretto sociosanitario del Natisone, che serve 17 comuni.

Un plauso all’iniziativa è arrivato dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga, intervenuto con un videomessaggio. Il tema del convegno è stato poi approfondito da Lorenzo Mazzolini, direttore di Confcommercio Udine, e da Edi Sommariva, manager del distretto Friuli Orientale.