Ilcam festeggia il centenario dalla nascita del fondatore Tullio Zamò

Per festeggiare contemporaneamente il centesimo anniversario della nascita di Tullio Zamò, i sessantacinque anni dalla fondazione di ILCAM, i cinquanta da quella di LICAR e l’inaugurazione della nuova unità produttiva ILBORD 2, ILCAM Group ha organizzato un evento speciale, intitolato “NOI SIAMO LA NOSTRA STORIA”, tenutosi oggi presso ILBORD 2, nuova unità produttiva del gruppo operativa nel complesso degli stabilimenti di Cormòns.

Protagonisti, gli ultimi traguardi aziendali e il ricordo di alcuni dei momenti più significativi della storia di ILCAM, a partire dal sentito e doveroso omaggio a chi ha dato inizio a tutto, un imprenditore visionario, capace di leggere in anticipo sui tempi le trasformazioni del settore dell’arredamento, un grande lavoratore a cui va riconosciuto il merito di aver fondato una realtà diventata oggi numero 1 in Europa nella produzione di componenti e accessori per l’industria del mobile.

I partecipanti hanno potuto conoscere da vicino una realtà profondamente e orgogliosamente radicata nel territorio, e che dal 1959 a oggi non ha mai smesso di credere nell’innovazione, offrendo

il meglio in termini di qualità, design e tecnologia avanzata, accompagnandoli con un servizio accuratissimo e, soprattutto negli ultimi anni, un’attenzione per la sostenibilità fatta di impegno profondo e concretezza.

La giornata è stata, inoltre, occasione per scoprire la nuova unità produttiva ILBORD 2, che aggiungendosi a ILBORD per le lavorazioni di bordatura, consente al gruppo di far fronte alla domanda in modo ancora più rapido e garantendo standard qualitativi di eccellenza, in virtù di impianti che impiegano tecnologie di ultimissima generazione.

Sotto i riflettori, naturalmente, anche LICAR, azienda fondata nel 1973 ed entrata a far parte di ILCAM Group nel 2014 per arricchire l’offerta con la tecnologia dell’avvolgimento.

Ad aprire la giornata, le parole dei fratelli Pierluigi e Silvano Zamò, rappresentanti della proprietà.

Molto significativo un passaggio del discorso di Pierluigi Zamò, che riportiamo: “Quando è stata fondata ILCAM, in molti si chiesero cosa significasse questo acronimo; in particolare, il significato della C. Come sappiamo la sigla stava per Industria Lavorazioni Curvati e Affini Manzano. Ebbene, a posteriori, in quelle cinque lettere io voglio leggere anche l’abbreviazione di ‘Il cambiamento’, cambiamento che quasi subito l’azienda intraprese, cedendo le macchine per la curvatura e iniziando a eseguire la tornitura per i mobilieri del pordenonese e del pesarese, fino alla crisi del 1972, dopo la quale ILCAM cominciò a realizzare ante, preparando il terreno per la crescita che ha portato a ciò che siamo oggi, acquisendo altre aziende per offrire al mercato ante veramente di tutti i tipi”.

Dell’intervento di Silvano Zamò riportiamo alcune parole interessanti su ciò che secondo lui dovrebbero essere le aziende di oggi, cioè “efficienti, sostenibili, ma al contempo luoghi belli e accoglienti, perché i lavoratori vi trascorrono molte ore al giorno”, alle quali ha aggiunto una riflessione sulla necessità di adottare un modello di stabilimento molto diverso dalla fabbrica tradizionale e più attrattivo anche per i giovani, per poi concludere con l’impegno per la sostenibilità del gruppo, raccontato anche attraverso i numeri, importanti, che lo testimoniano.

Sono poi intervenuti: Roberto Felcaro, Sindaco di Cormòns; Michelangelo Agrusti, Presidente di Confindustria Alto Adriatico; Sergio Bini, Assessore alle attività produttive e al turismo del Friuli Venezia Giulia. Presente anche Alessia Rosolen, Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia del Friuli Venezia Giulia.

Bini, infine, si è soffermato sulla capacità dell’azienda, dimostrata dalla sua storia, di mettere in atto concretamente i suoi propositi, sottolineando poi “come ILCAM Group è stato in grado di far crescere la sua squadra fino a tagliare l’odierno traguardo dei 1.400 collaboratori, che poi significa sapere che 1.400 famiglie vivono anche grazie all’azienda”, e concludendo su quanto sia importante e gratificante per un imprenditore riuscire a tramandare ai figli l’amore per la propria attività.

La visita allo stabilimento.