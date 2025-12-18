Attraversano la strada, marito e moglie investiti da un’auto

Due pedoni – marito e moglie di 57 anni e 55 anni- sono stati investiti in viale della Vittoria, nel pieno centro di Udine, alle 10 di questa mattina. Muniti di ombrello, stavano attraversando le strisce tra via Liruti e via Giovanni da Udine quando, per cause al vaglio della polizia locale, sono stati centrati da una Hyunday i10, condotta da una donna di 86 anni, diretta verso piazza Primo Maggio.

A seguito del doppio impatto, i due pedoni sono sbalzati a terra, dopo essere stati catapultati sul cofano del parabrezza dell’auto. Sul posto sono sopraggiunti immediatamente i sanitari del 118 insieme agli agenti della polizia locale per la gestione del traffico e i rilievi. Entrambi i feriti sono stati trasportati con l’ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia con diverse contusioni. Non sarebbero in pericolo di vita.