Audace, azienda tpl formalizzerà denuncia

“Il presidente Caterina Belletti e il direttore generale Luca Di Benedetto formalizzeranno nei tempi brevi denuncia all’autorità giudiziaria competente per avere piena contezza della natura del sinistro, tenuto conto che a una prima analisi effettuata sullo scafo non emergono squarci compatibili con la sommersione”. E’ quanto scrive Apt spa Gorizia integrando una nota diffusa a seguito delle prime verifiche sulla motonave Audace, che ieri mattina ha lanciato l’sos per rischio affondamento mentre navigava al largo di Grado. A bordo c’erano 85 persone – 81 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio – tutte portate in salvo. La motonave è stata poi rimorchiata al porto di San Giorgio di Nogaro per “le prime verifiche ispettive”. Il servizio marittimo di linea Trieste-Grado è svolto da Consorzio Vidali Group, assegnatario di incarico di Apt spa, da maggio a fine settembre.