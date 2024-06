Audace, indagini della capitaneria e non si esclude nessuna ipotesi

Tutte le ipotesi restano aperte. Il direttore marittimo della capitaneria di Porto Luciano Del Prete conferma che l’Audace era perfettamente abile alla navigazione in base alle certificazioni, era nei limiti consentiti, non aveva prescrizioni sulle condizioni meteo marine e in passato non erano state segnalati malfunzionamenti.

Sulle possibili cause al momento prevale la cautela anche se lo scafo non presenta danni e dunque bisogna capire perché l’unità ha iniziato a imbarcare acqua, non si esclude nessuna ipotesi. Sul fronte dell’intervento di ieri della Guardia costiera. GUARDA IL VIDEO