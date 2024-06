Audace: nessun indagato, proseguono le indagini sull’incidente

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Perché l’Audace ha iniziato a imbarcare acqua costringendo il comandante Bruno Tessari a dare l’abbandono nave? È questa la domanda principale a cui dovrà rispondere l’indagine della Capitaneria di porto e della procura di Gorizia guidata da Massimo De Bortoli. Il fascicolo è aperto senza indagati e per il reato di naufragio colposo, non risultano danni sullo scafo, sotto sequestro, e le condizioni meteo marine non erano considerate e rischio per quel tipo di barca con tutte le certificazioni in ordine. Al momento è esclusa anche una possibile manomissione. È facile immaginare che nel momento in cui dovranno essere eseguite test irripetibili potrebbero arrivare le prime iscrizioni sul registro degli indagati. A chiedere chiarezza è ancora una volta la Regione.

A eseguire materialmente le indagini la capitaneria di porto di Monfalcone coadiuvata dagli uffici marittimi di Grado a San Giorgio di Nogaro.