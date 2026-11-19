“È stato sempre vicino alla nostra famiglia e a Giulio”. Con queste parole Paola Deffendi, madre del ricercatore friulano ucciso in Egitto, ha ricordato Corrado Augias in un messaggio pubblicato sui social a nome della famiglia Regeni. “Siamo addolorati per la morte di Corrado Augias, straordinario intellettuale, persona di preziose onestà, generosità e meravigliosa coerenza”.

Nel suo messaggio Deffendi ha ricordato il giorno in cui Augias si recò all’ambasciata francese a Roma per restituire la Legion d’Onore, ricevuta nel 2007. Fu il suo gesto di protesta contro la decisione dell’Eliseo di assegnare lo stesso riconoscimento al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.

“Grazie, con affetto, per tutto quello che ha fatto e insegnato a ciascuno di noi”, ha scritto Deffendi.