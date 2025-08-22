Auguri alla patriota Paola Del Din: oggi compie 102 anni

Giornata speciale per Paola Del Din, che oggi spegne 102 candeline. La patriota, medaglia d’Oro al Valor Militare, con il nome di battaglia ‘Renata’, a vent’anni si unì alla Brigata Osoppo, diventando la prima donna paracadutista italiana a compiere una missione di guerra.

Tanti gli auguri e gli attestati di stima espressi in omaggio ad uno dei simboli viventi della lotta al Nazifascismo e della lotta per la libertà, a partire dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che ha definito Del Din “un esempio di coraggio e amore per l’Italia”, una donna che ha lasciato un “segno profondo nella storia del Friuli”. Al governatore si è aggiunto anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani che l’ha definita “un orgoglio della nostra Patria e della nostra regione.

A questo coro felicitazioni si unisce con profondo rispetto e ammirazione anche la redazione di Telefriuli. A Paola Del Din i nostri migliori auguri di buon compleanno.