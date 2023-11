Aumentano i pranzi a scuola. Chiara Biasutti nuova presidente della Commissione Mensa

22 preferenze raccolte su 23. Nei giorni scorsi, in Comune, Chiara Biasutti è stata eletta nuova presidente della Commissione Mensa di Udine dai rappresentanti dei vari istituti scolastici presenti in città. Subentra all’uscente Elena Mondini.

L’organo comunale monitora la ristorazione scolastica che ogni giorno la distribuzione in 44 scuole del capoluogo friulano di 3.616 pasti. 239 in più rispetto all’anno passato, in particolare a seguito dei più iscritti (+24%) registrati nelle scuole secondarie.

“L’attenzione alla qualità del servizio è costante da parte dell’Amministrazione, che ha deciso di aumentare le risorse ad esso destinate per migliorare la qualità senza gravare sulle famiglie”, ha riferito l’assessore all’istruzione Federico Pirone.