Aumento flusso di denaro all’estero da parte degli stranieri: Fvg terza in Italia

Il trasferimento di denaro da parte degli immigrati verso i Paesi d'origine è aumentato in Friuli Venezia Giulia nel 2023 del 3.3% con 5.3 milioni di euro inviati a casa in più rispetto all'anno precedente. Solo Molise, con un +5.8% e Basilicata, +4.1%, superano la nostra regione in questa classifica. A fornire questi valori è il ricercatore dell'Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati della Banca d'Italia. Le rimesse degli stranieri hanno toccato infatti lo scorso anno quota 167,3 milioni di euro, con un vero e proprio boom a Udine che raggiunge un +7.9% pari a 4.6 milioni di euro in più. A livello nazionale solo Messina con un +13.8% e Campobasso con un +8.5% evidenziano incrementi maggiori.

Aumenti minimi invece per Pordenone e Trieste, che registrano rispettivamente un +1.8 e un +0.4% da un anno all’altro, mentre Gorizia vede una leggera flessione di 0.4 punti percentuali ma i i flussi in uscita dall’Isontino hanno assunto un peso sempre maggiore, dall’8,4% del totale regionale nel 2005 al 22,7% nel 2023. Tale andamento è dovuto essenzialmente alla sempre più nutrita comunità originaria del Bangladesh residente a Monfalcone: i cittadini del Paese asiatico sono i primi per trasferimenti all’estero in regione, seguiti dalle comunità di Georgia e Pakistan.