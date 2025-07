Auto si cappotta affrontando una rotonda, due ragazze in ospedale

Due giovani sono finite in ospedale dopo che la loro auto si è cappottata affrontando una rotonda a Paderno di Premariacco. L’incidente è avvenuto ieri sera, attorno alle 22:30, in via Maggiore. La vettura, uscita autonomamente di strada, si è ribaltata su un fianco finendo in una boscaglia a lato della rotatoria, intrappolando le due occupanti. I Vigili del Fuoco di Cividale del Friuli sono intervenuti tempestivamente e, per liberare le ragazze dall’abitacolo, hanno dovuto abbattere alcuni alberi.

Una volta estratte dal mezzo, le due giovani sono state affidate ai sanitari del 118 che le hanno trasportate all’ospedale di Udine per accertamenti, nonostante non presentassero ferite o fratture evidenti. Sul posto per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Pulfero.