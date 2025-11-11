  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
martedì 11 Novembre 2025
Autismo: nasce a Feletto il ‘Villaggio Cainero’, modello nazionale di cohousing

GUARDA IL VIDEO Un sogno che si realizza, grazie prima di tutto all’amore, alla forza e alla determinazione di una mamma e di un papà – Elena ed Enrico – che hanno interpretato il prendersi cura dei propri figli – Ale e Martina – come una responsabilità nei confronti di tutte le famiglie che convivono con l’autismo.
Nasce così il villaggio di co-housing, intitolato a Enzo Cainero, voluto da Progettoautismo Fvg come risposta concreta della Fondazione stessa al dramma del ‘dopo di noi’, affrontato con il nuovo criterio del ‘durante di noi’. La struttura, infatti, unica in Italia, prevede la convivenza dei figli con disturbo dello spettro autistico insieme ai loro genitori, garantendo un sistema di auto-mutuo-aiuto.
A Feletto Umberto, accanto alla sede della Fondazione, si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra della struttura, con il posizionamento della capsula del tempo – la pergamena di fondazione firmata dalle autorità presenti e dai testimoni d’onore – nelle fondamenta del villaggio.
L’investimento complessivo è di 10 milioni di euro. La Fondazione ha raccolto un milione in fundraising, la regione ha coperto il 70% dei costi. L’edificio sarà in grado di ospitare una sessantina di persone.
“Non semplice edilizia – ha detto la presidente della Fondazione Elena Bulfone – ma la traduzione in cemento della parola mai più soli”.

