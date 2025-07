Autista aggredito, Arriva Udine smentisce il consigliere comunale

“Ad oggi non ci risulta alcuna segnalazione interna o esterna relativa a tale fatto, né da parte dei dipendenti, né attraverso i canali ufficiali aziendali, né da parte delle forze dell’ordine”. E’ arrivata puntuale la smentita, da parte di Arriva Udine, della notizia che l’altro ieri il consigliere comunale Antonio Pittioni aveva diffuso attraverso i social network. Lo stesso aveva parlato di un autista colpito da una bottiglia di birra durante il servizio.

“La sicurezza dei nostri lavoratori e dei passeggeri è una priorità assoluta per Arriva Udine, e proprio per questo collaboriamo costantemente con le autorità competenti e con le organizzazioni sindacali per monitorare e affrontare ogni situazione di rischio reale. Il 13 giugno – si legge nella nota diramata dall’azienda – è ripartito il progetto di sicurezza sussidiaria, che prevede la presenza di guardie giurate a bordo per la prevenzione e la deterrenza di atti di maleducazione e comportamenti molesti, episodi di delinquenza minorile, aggressioni, danneggiamenti ai mezzi”.