Autista di bus schiaffeggiato a Udine, scatta lo sciopero

Nuova aggressione ai danni di un autista di Arriva Udine. Il nuovo episodio si è verificato lunedì scorso, 30 settembre, quando un dipendente di Arriva Udine in servizio è stato preso a schiaffi nel piazzale antistante la stazione ferroviaria.

Filt Cgil, in seguito all’ennesima violenza subita, ha proclamato due ore di sciopero per dire basta alle aggressioni nei confronti del personale viaggiante.

Con la protesta, il sindacato Cgil dei trasporti intende denunciare «l’aumento degli episodi, più volte segnalato agli organismi preposti».

L’astensione è stata proclamata per domani, giovedì 3 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 17.30 e le 19.30, e riguarda tutto il personale dipendente di Arriva Udine.