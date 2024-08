Autista di Trieste Trasporti aggredita e presa per il collo da un minorenne

«L’ha presa per il collo, sarà stato un ragazzino di 13 anni e con la mamma presente». La testimonianza di chi era a bordo della linea 20, il 25 agosto scorso a Trieste, fa venire i brividi e racconta meglio di molte altre parole quello che succede sempre più spesso a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale. A intervenire sul tema sono i sindacati con Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal, Autoferro Ugl e Usb con una nota congiunta. «Si tratta – spiegano i sindacati – del terzo episodio in pochissimi giorni. Chiediamo nuovamente e con forza alle istituzioni competenti maggior sicurezza e controlli sia sui mezzi di trasporto che nei principali capolinea al fine di garantire l’incolumità dei lavoratori». I fatti come detto risalgono al 25 agosto, la linea è la 20 che collega Trieste con Muggia. Il giovane, secondo quanto raccontano i sindacati, hai prima preso per il collo l’autista e poi ha iniziato con schiaffi e colpi a braccia e corpo. Solamente grazie all’intervento di alcuni passeggeri e a un collega la situazione è tornata alla normalità. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno proceduto all’identificazione del giovane mentre la donna è stata portata al pronto soccorso dove le sono stati diagnosticati 5 giorni di prognosi. GUARDA IL VIDEO