Autista morto a Gorizia, il dolore di Apt: “Perdiamo una persona di famiglia”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un sopralluogo della polizia locale di Gorizia si è svolta oggi pomeriggio in via Brigata Re nel punto in cui poco più di 24 ore prima si è verificata l’uscita di strada dell’autobus condotto da David Braida, il 52enne di Capriva del Friuli morto mentre era alla guida del mezzo probabilmente a causa di un malore improvviso. I vigili hanno svolto misurazioni sul luogo del sinistro, rilievi che saranno utili per far maggior luce sull’accaduto. Intanto sul posto i residenti che abbiamo intercettato hanno preferito non parlare: chi perchè ieri al momento del fatto non era in casa, chi perché ancora scosso da quanto verificatosi ieri davanti ai propri occhi. Apt, l’azienda per la quale Braida lavorava da decenni, ha voluto invece rilasciare una dichiarazione di ricordo del 52enne attraverso le parole della presidente Caterina Belletti, che ha sottolineato come quella di ieri sia stata per tutti una giornata “orrenda: abbiamo perso una persona solare che ci mancherà tanto perché aveva sempre un sorriso positivo per tutti. Tra pochi anni sarebbe andato in pensione, è davvero una tragedia quanto accaduto. Qui siamo una grande famiglia – sottolinea – in più il fratello di David lavora in azienda con noi. Siamo tutti attoniti per quanto successo, e manifestiamo le nostre più profonde condoglianze ai suoi cari”.