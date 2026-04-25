Auto a fuoco nel park della Lidl, paura a Gorizia

Momenti di paura ieri sera di fronte al nuovo punto vendita della Lidl di Gorizia. Un’autovettura parcheggiata è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Il rogo è divampato rapidamente. C’è stato un coraggioso tentativo di spegnere l’incendio da parte di alcuni passanti, che hanno utilizzato un estintore e un idrante del supermercato nel tentativo di contenere le lingue di fuoco. Gli sforzi, tuttavia, si sono rivelati vani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio.