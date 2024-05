Rubò da un’auto in Borgo stazione con dentro un bimbo: 28 mesi di reclusione

Rubò una borsa in Borgo Stazione a Udine prendendola da un’automobile in sosta nella quale c’era un bambino di 6 anni. Per questo il giudice Daniele Faleschini Barnaba lo ha condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Amir Hussain Salehi, cittadino iraniano di 25 anni residente a Maniago, a fine pena sarà espulso dal territorio italiano. Il fatto risale al luglio 2023, quando il giovane, assieme a una donna italiana, approfittò dell’auto lasciata in sosta in via Roma con dentro il nipote. Prese la borsa contenente 95 euro dal sedile e si dileguò. L’accusa gli ha contestato le aggravanti della minorata difesa del piccolo e del bene lasciato alla pubblica fede. Il difensore, l’avvocato Franco Giunchi, ricorrerà in appello per la non sussistenza delle aggravanti.