Auto in un canale: paura a Castions delle Mura

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Attimi di paura questa notte a Castions delle Mura per le sorti di un automobilista di 55 anni finito fuori strada con la sua vettura nelle acque di un fossato.

L’allarme è scattato alle 2, quando alla stazione del distaccamento dei vigili del fuoco di Cervignano del Friuli è arrivata la richiesta di un intervento per una Renault Kangoo sprofondata in via Tarvisio, all’interno del canale di Bonifica del comune di Bagnaria Arsa.

All’arrivo dei pompieri, fortunatamente il conducente era riuscito ad uscire incolume dal veicolo e a raggiungere a nuoto gli operatori del 118 che gli hanno fornito la prima assistenza. Dopo che i sommozzatori del Nucleo di Soccorso Subacqueo Acquatico del comando di Venezia hanno verificato che nessun’altra persona fosse rimasta coinvolta dal sinistro, i vigili del fuoco hanno estratto il veicolo utilizzando l’autogru giunta dal Comando di Udine. Sul posto, per quanto di competenza, anche i Carabinieri di Torviscosa. L’uomo, residente in zona, è stato poi trasportato per tutti gli accertamenti al pronto soccorso di Palmanova con ferite giudicate lievi.