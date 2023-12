Auto esce di strada e si cappotta più volte: ferito un anziano

Una persona anziana è rimasta ferita, questa mattina, in un incidente stradale che si è verificato in via Nino Bixio a Bannia di Fiume Veneto.

Per cause in corso di accertamento, l’uomo, alla guida di una Fiat Panda, è uscito di strada terminando la corsa nel vicino campo. L’auto si è cappottata più volte e l’automobilista è rimasto incastrato all’interno.

Soccorso da personale sanitario e dai vigili del fuoco, è stato condotto all’ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.