Auto cappottata a Enemonzo, ferito il conducente

Grave incidente ieri sera lungo la SP 35 nel comune di Enemonzo. Intorno alle 21, un’auto si è ribaltata, lasciando il conducente intrappolato all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tolmezzo, che hanno lavorato per oltre un’ora in sinergia con i sanitari per estrarre l’uomo. Per liberarlo è stato necessario l’uso di strumenti speciali, tra cui cesoie, divaricatori idraulici e cuscini gonfiabili.

Una volta estratto dalle lamiere, il conducente, ferito ma vivo, è stato affidato al personale sanitario, che ha deciso per il trasferimento immediato in elicottero all’ospedale.