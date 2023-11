Auto esce di strada e si cappotta nel campo

Ha perso il controllo della sua auto – una Citroen C4 – ed è finito fuori strada, terminando la corsa in un campo che costeggia la Ferrata, a Morsano al Tagliamento.

Un uomo di 47 anni è stato elitrasportato all’ospedale di Udine in condizioni serie.

Oggi pomeriggio stava percorrendo via Paludi quando, per cause in corso di accertamento dei carabinieri, all’incrocio con via Veneto è finito fuori strada cappottandosi. Non si esclude che l’automobilista sia stato colpito da un malore.

Questa mattina invece a Udine, in viale Vat, l’auto di servizio della polizia locale, all’interno della quale c’erano due agenti di 20 e 32 anni, è stata tamponata da un furgone condotto da un cittadino rumeno di 22 anni di Fiumicello. Feriti in maniera lieve i conducenti dei rispettivi mezzi.