Auto cappottata sulla Pontebbana, ferito 85enne

Un uomo di 85 anni è rimasto ferito dopo essere uscito di strada con la propria auto lungo la Pontebbana, all’altezza di Resiutta. L’anziano era alla guida di una Ford Puma quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Tarvisio, ha perso il controllo del mezzo, che si è cappottato a lato della carreggiata senza coinvolgere altri veicoli.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14. L’uomo è rimasto intrappolato nell’abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco di Gemona del Friuli attraverso il parabrezza. Successivamente è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato all’ospedale di Tolmezzo per accertamenti.