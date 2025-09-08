Auto catapulta ciclista nel canale, subito preso il pirata della strada

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un ciclista di 21 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un violento tamponamento avvenuto questa mattina in via Alzaia, nella zona di Bevazzana a Lignano Sabbiadoro.

Il giovane turista originario di Limbiate in Brianza stava percorrendo la stretta strada che costeggia il Canale Tagliamento quando è stato speronato con violenza da un’automobile. L’impatto è stato talmente forte da scaraventarlo direttamente nel corso d’acqua. L’automobilista, invece di fermarsi per prestare soccorso, ha arrestato il veicolo, ma solo per disincastrare la bicicletta della vittima rimasta bloccata sotto il paraurti e ripartire a tutta velocità, facendo perdere le proprie tracce.

A lanciare l’allarme è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Latisana, che hanno recuperato il giovane dal canale utilizzando una speciale barella per il soccorso in ambiente acquatico. Le condizioni del 21enne sono apparse subito gravi. Il personale sanitario del 118, inviato dalla centrale Sores, lo ha stabilizzato e trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Fortunatamente non si trova in pericolo di vita.

Le indagini della Polizia locale della località balneare friulana si sono subito concentrate sugli elementi raccolti dal testimone e tramite i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Gli agenti sono così riusciti a risalire in poche ore alla targa del veicolo, a identificare e fermare il pirata della strada : si tratta di un 63enne che lavora proprio a Lignano Sabbiadoro, al quale è stata sequestrata la vettura. L’uomo, oltre che dell’incidente, dovrà rispondere anche di omissione di soccorso.