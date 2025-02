Auto contro albero a Tavagnacco, morto un giovane

È risultato fatale lo schianto contro un albero per il giovane conducente di una vettura, finita contro il tronco di una pianta ad alto fusto all’incrocio tra via Trento e via Vittorio Veneto, a Tavagnacco. L’incidente è avvenuto alle 21.40 senza coinvolgere altri mezzi e persone. A perdere la vita un ragazzo di circa 23 anni.

Inutili i soccorsi dei sanitari e dei vigili del fuoco. Al loro arrivo per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. Difficili anche le operazioni dei pompieri per liberare la salma del giovane dalle lamiere deformate dell’auto. Sul posto anche le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.