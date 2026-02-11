Auto contro albero, un morto

Incidente mortale, ieri sera alle 21, nel comune di Trasaghis, sull’ex strada provinciale 36 che collega l’abitato di Braulins con Bordano. Per cause in corso di accertamento dei carabinieri, l’auto condotta da un 59enne, Paolo Buzzi, residente a Bordano, si è schiantata contro un albero. Non si esclude che l’uomo possa aver avuto un malore alla guida. L’impatto è avvenuto in prossimità di una galleria.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto, oltre a personale sanitario con ambulanza ed elisoccorso, i vigili del fuoco. L’uomo, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

Un altro incidente stradale si è verificato alle 6 di questa mattina in via Fausto Coppi a Manzano. Nel sinistro, avvenuto in prossimità del distributore di carburante di Oleis, si sono scontrate due auto.

Una delle vetture è finita fuori strada, in un fosso. L’altra, rimasta sulla sede stradale, ha preso fuoco. Mentre i pompieri hanno spento il rogo, gli operatori del 118 hanno prestato i primi soccorsi agli occupanti dei veicoli coinvolti che, per accertamenti, sono stati condotti all’ospedale.