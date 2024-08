Auto contro betoniera, morta una donna

E’ stato fatale a una donna di 80 anni che era alla guida di una Fiat Panda lo scontro contro una betoniera. L’impatto tra l’auto e il camion si è verificato attorno alle 17 in via Bellini a Vigonovo di Fontanafredda.

I Vigili del fuoco di Pordenone giunti sul posto, in attesa dell’arrivo del personale sanitario, hanno iniziato a dare assistenza alle 3 persone coinvolte nell’incidente. Il passeggero del veicolo era uscito autonomamente dal mezzo mentre l’autista, una donna, era incarcerata tra le lamiere dell’abitacolo.

Lo scontro non ha lasciato scampo alla donna nonostante i soccorsi arrivati tempestivamente sul posto. Accanto a lei sul sedile del passeggero viaggiava il figlio che è rimasto gravemente ferito. E’ stato condotto con l’ambulanza all’ospedale di Pordenone. Illeso ma sotto shock il conducente della betoniera. Sul posto anche in carabinieri della Stazione di Fontanafredda, per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.