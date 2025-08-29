Auto contro camion sulla rampa di Villotta: un ferito

E’ di una persona ferita il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina lungo la rampa di uscita di Villotta, sull’autostrada A28 Conegliano – Portogruaro, in direzione Portogruaro.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un camion e una macchina. Il conducente dell’utilitaria, soccorso da personale sanitario del 118, è stato condotto in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada.

Sono stati riaperte alle 11 le rampe di uscite e di accesso di Villotta.