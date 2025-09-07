Auto contro galleria, tre feriti

Tre persone – un uomo i suoi due figli – sono rimasti feriti in maniera seria in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte, poco prima delle 4, sull’autostrada A23, nella galleria di Dogna, fra le uscite di Carnia e Pontebba, nella zona di Amaro.

L’auto sulla quale viaggiavano, in direzione Tarvisio, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro la spalletta della galleria di Dogna. I tre, un uomo di 50 anni i suoi due figli intorno ai 20 anni, tutti rumeni, sono rimasti incastrati nelle lamiere e, per estarli, i Vigili del fuoco hanno a lungo usato cesoie e divaricatori oleodinamici.

Due dei feriti sono stati ricoverati a Udine; il terzo a Tolmezzo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo e Gemona, insieme al personale della Sores e della Polizia Stradale.