Auto contromano in Tangenziale Ovest

Momenti di paura nel pomeriggio lungo la Tangenziale Ovest, nel tratto compreso tra Tavagnacco e Udine Nord, a causa di una monovolume che ha percorso diversi metri contromano sulla Statale 13. Intorno alle 16, l’auto, di colore verde scuro, è stata notata viaggiare pericolosamente in direzione sud, ma sulla carreggiata opposta.

L’incidente è avvenuto poco dopo l’ingresso in tangenziale da Tavagnacco, quello che precede il palazzo HypoBank. Come in casi simili accaduti in passato, il veicolo ha svoltato erroneamente nella corsia di sinistra. Numerosi automobilisti hanno tentato di segnalare il pericolo al conducente, utilizzando lampeggianti e clacson.

Non sono stati segnalati incidenti, ma resta alta l’attenzione sulla sicurezza lungo questo tratto viario.