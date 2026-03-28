Auto contro moto, ferito un biker

E’ di una persona ferita il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, a Caneva, in via Col de Rust. Per cause in corso di accertamento, a scontrarsi sono state un’auto e una moto. Ad aver avuto le conseguenze peggiori è stato il biker che, a causa del violento impatto, ha sfondato il parabrezza della macchina. Sul posto ambulanza, automedica e i vigili del fuoco volontari di Sacile, che hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scenario del sinistro. Il ferito è stato condotto all’ospedale di Pordenone.