Un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla Pontebbana a Chiusaforte. L’anziano, residente poco distante, era al volante di un’utilitaria quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un muro. A soccorrerlo per primo è stato un medico di passaggio che ha trovato il conducente privo di conoscenza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso – che ho ha trasportato in codice rosso e in condizioni critiche a Udine -, attivato dalla centrale operativa Sores Fvg, un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. In azione anche i tecnici di Fvg Strade per la bonifica della carreggiata.