Auto contro un palo a Tricesimo, feriti due passeggeri

Un incidente stradale avvenuto nella notte a Tricesimo ha causato il ferimento di due persone. I due passeggeri di un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, sono rimasti feriti dopo che il veicolo è andato a sbattere contro un palo della luce in via Julia, al civico 77.

Lo scontro è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Il conducente ha perso il controllo della vettura che, dopo l’impatto, si è inclinata sul fianco destro in una cunetta.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Udine. I pompieri hanno estratto gli occupanti aprendo una portiera, dal momento che uno dei passeggeri era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Illeso il guidatore, mentre i due passeggeri feriti — ma non in pericolo di vita — sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.