Auto contromano sulla A28 si schianta contro due mezzi: due feriti

Un incidente sulla A28 ha coinvolto tre vetture nel tratto tra Fontanafredda e Porcia in direzione Portogruaro. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19,00 di oggi. Due i feriti soccorsi, di cui uno è grave.

Secondo una prima ricostruzione – ancora da chiarire – un veicolo, in contromano, è andato a collidere contro altri due mezzi leggeri. Due persone sono state prese in carico dal personale medico infermieristico e trasportate all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, una in codice rosso e una in codice giallo.

Nel tratto insiste una fitta coltre di nebbia che rende difficile la visibilità. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico per la gestione del traffico e la pulizia dei detriti dei veicoli. Si sono formate sul luogo dell’incidente code, in fase di riassorbimento, in quanto i veicoli vengono fatti transitare eccezionalmente sulla corsia di emergenza per far operare al meglio i soccorsi.