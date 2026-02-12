Auto contromano in autostrada, poliziotto-eroe evita la tragedia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Se sull’A28, tra il casello di Portogruaro e lo svincolo di Sesto al Reghena, non è successa una tragedia, il merito è di una pattuglia della Polstrada di Pordenone che stava effettuando dei controlli in autostrada.

I due agenti in servizio, alle 22.45 hanno notato nella carreggiata opposta una Opel Mokka che viaggiava contromano.

La macchina procedeva a 90 chilometri orari e aveva già evitato l’incidente con diverse auto che circolavano nel normale senso di marcia.

La pattuglia della Polstrada, una volta raggiunta la carreggiata Sud, si è posizionata a cavallo tra le due corsie. Nonostante tutte le segnalazioni e i dispositivi del veicolo di servizio in funzione, la Mokka ha rallentato la corsa senza tuttavia fermarsi. E’ a quel punto che il capopattuglia è riuscito ad aprire in corsa la portiera lato guida della Opel e, dopo essere entrato all’interno, è riuscito a prendere i comandi della macchina e ad arrestare la corsa. Per poi, con una manovra repentina, portarla nella direzione di marcia giusta e fermarla sulla corsia di emergenza.

Alla guida c’era un 82enne, in stato confusionale, che avrebbe dovuto rientrare a casa a Latisana. L’anziano rischia ora una sanzione amministrativa fino a 8mila euro oltre la revoca della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.