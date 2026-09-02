Auto contromano in rotonda, un ciclista evita il peggio

GUARDA IL SERVIZIO VIEDEO. Poteva trasformarsi in un grave incidente il fuoriprogramma avvenuto questa mattina a Spilimbergo: un’utilitaria ha imboccato una rotonda in contromano, continuando a girare a marcia invertita nel disinteresse generale degli altri automobilisti.

A evitare il peggio è stato un ciclista di passaggio, Paolo Cirio. Notando la velocità ridotta del mezzo, l’uomo ha dimostrato un sangue freddo straordinario: si è piazzato davanti al veicolo con la sua bici, bloccandone la corsa e guidando il conducente disorientato verso l’uscita.

Grazie al suo intervento provvidenziale, la manovra pericolosa si è conclusa senza scontri né feriti, riportando in pochi secondi la viabilità alla normalità.