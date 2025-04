Auto di lusso e case comprate truffando i clienti: smantellata la banda nomade

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Reati contro il patrimonio e riciclaggio. Sono queste le accuse formulate dalla Procura nei confronti delle sei persone arrestate ieri mattina da personale della polizia di stato, dei carabinieri e della guardia di finanza tra Udine e l’hinterland. Quattordici invece quelle denunciate, quasi tutte di etnia nomade.

Sono ritenute responsabili, a vario titolo, della commissione di numerose truffe attraverso annunci pubblicitari su piattaforme di vendite online ed altri canali. Fingendosi venditori di orologi di pregio e macchine di lusso, inducevano i clienti a pagare l’acquisto in contanti. Salvo poi sparire una volta ricevuto il denaro, senza consegnare la merce agli ignari clienti. Non solo: erano dediti alla commissione di furti e rapine.

Gli investigatori, al termine delle indagini, hanno potuto constatare come le somme illecitamente ottenute venivano, successivamente, riciclate con l’acquisto e la rivendita di vetture di lusso, oltre all’acquisto di immobili. E per giustificare la provenienza del denaro e l’alto tenore di vita, gli indagati utilizzavano anche una ditta individuale e una società, attive nel settore dello smaltimento di materiali ferrosi, che sovrafatturavano la cessione di beni ed altre aziende della provincia di Udine, che, a loro volta, si servivano di una cooperativa e di un consorzio del Torinese.

In carcere sono finiti Claudio Braidic, 53 anni di Pradamano, Tomas Braidic, 29 anni di Buttrio, Manuel Braidic, 35 anni di Pradamano, Caterina Kari, 32 anni di Buttrio, Ales Breznikar, 42 anni residente in Slovenia, e Tatiana Braidic, 33 anni di Pradamano. Mentre nei confronti di un altro cittadino sloveno, 46 anni di Novo Mesto, è stata decisa la misura cautelare del divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia.

Le indagini hanno portato alla perquisizione di diversi immobili e al sequestro finalizzo alla confisca di una villetta a Buttrio, di una casa popolare a Cargnacco, di Villa Giuseppe a Pradamano e di un locale commerciale a Manzano.