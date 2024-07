Auto elettrica a fuoco, evacuata una palazzina

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una Mercedes Gla elettrica, che la proprietaria – una cittadina brasiliana – aveva lasciato in carica ieri sera, è andata a fuoco. Le cause, di natura accidentale, sarebbero da ricondurre al malfunzionamento delle batterie.

Ma in via della Vigna, a Udine, attorno alle mezzanotte, si sono vissuti attimi di paura. L’auto del valore di 46mila euro, parcheggiata nell’autorimessa del condominio al civico 24, è andata completamente a fuoco e le fiamme hanno interessato un’altra vettura – una Mercedes classe S, del valore di 106mila euro – di proprietà di un cittadino belga, danneggiandola seriamente.

L’arrivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Mentre alcuni pompieri hanno provveduto ad estinguere il rogo, particolarmente esteso, altri si sono attivati per evacuare la palazzina: il fumo, salendo dall’autorimessa, aveva raggiunto gli apparmamenti. Pertanto, in via precauzionale, tre famiglie hanno trascorso la notte all’esterno.

Nessun condominio, però, risulta al momento inagibile.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Udine unitamente ai colleghi della stazione di Udine Est che, insieme ai vigili del fuoco, hanno appurato che dietro l’incendio non c’era il dolo.