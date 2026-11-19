Un’uscita di strada fatale a Martignacco e un violento investimento davanti a una scuola a Udine: in poche ore, oggi pomeriggio, l’asfalto dell’Udinese ha presentato un conto pesantissimo, costato la vita a una 78enne e il ricovero in gravi condizioni di un adolescente.

La tragedia si è consumata alle 17.30 in via Primo Maggio, a Martignacco, dove una donna di 78 anni ha perso la vita in seguito a una violenta uscita di strada. Per cause ancora in corso di accertamento – tra le ipotesi al vaglio non si esclude un improvviso malore – l’auto condotta dall’anziana ha sbandato, ribaltandosi. Nell’impatto la conducente è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, per la donna non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Poco prima, un altro grave sinistro ha coinvolto un giovanissimo in via Monsignor Nogara, a Udine, nei pressi dell’istituto tecnico Marinoni. A rimanere ferito è un 14enne, residente a Rive d’Arcano e studente della stessa scuola. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava attraversando la strada quando è stato centrato da una Renault Clio condotta da un 53enne, residente fuori città.

L’urto è stato molto violento: il quattordicenne è stato caricato sul cofano dell’utilitaria, ha sbattuto la testa contro il parabrezza ed è stato infine catapultato sull’asfalto. Immediati i soccorsi del 118: dopo aver stabilizzato lo studente sul posto, i sanitari lo hanno trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento sono stati affidati alla Polizia Locale.