Auto esce fuori strada, intubato un bimbo di 2 anni

Un bambino di soli due anni è stato intubato e trasportato d’urgenza in ospedale a Udine, dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, sulla Strada Provinciale 8 nel comune di Aquileia, in località Sanzili.

L’incidente è stato causato da una fuoriuscita autonoma. La vettura era condotta da una giovane donna goriziana che, per cause in corso di accertamento, attorno alle 23.35 ha perso il controllo del mezzo carambolando fuori strada. A bordo con lei c’era il figlioletto di due anni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Il personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli ha provveduto a estrarre madre e figlio dall’abitacolo. Le condizioni del piccolo sono apparse subito serie, tanto da rendere necessario l’intervento di intubazione direttamente sul luogo dell’incidente prima del trasporto in ospedale. Anche la donna ha riportato ferite ed è stata ricoverata nel capoluogo friulano.

Le forze dell’ordine, con i Carabinieri, sono intervenute per i rilievi di legge e per ricostruire l’esatta dinamica che ha portato la donna a perdere il controllo della vettura.