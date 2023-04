Auto “fantasma” a nolo, due arresti

Su un’auto di grossa cilindrata a nolo, presa a Napoli e – a loro dire – destinata all’estero con documenti falsi: è finita in Friuli l’avventura di un cittadino russo e di uno lituano, bloccati dalla GUardia di Finanza di Udine sull’autostrada A4 Venezia-Trieste.

I due sono stati arrestati con le accuse di ricilacchio e falso.

Alle Fiamme Gialle che li hanno fermati per un controllo, i due hanno mostrato un passaggio di proprietà, redatto da un notaio di Anzona, che contattato dai finanzieri ha consentito di accertare che l’atto era stato falsificato. Hanno inoltre mostrato un atto di radiazione dalla circolazione per una nuova immatricolazione in Lituania, nonostante l’auto – stando agli accertamenti delle Fiamme Gialle – era ancora nella titolarità di una una società di noleggio di Napoli, che, contattata dai finan zieri, ha formalizzato la denuncia nei riguardi dei due cittadini stranieri.

Gli arresti – resi noti oggi – sono stati fatti nei giorni scorsi; il gip di Udine ha convalidato gli arresti e ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere per il russo e il lituano.

