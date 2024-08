Auto in fiamme a Fogliano, i pompieri evitano il peggio

Poco dopo le 14 di oggi, un’auto parcheggiata sotto un albero ha preso fuoco a Fogliano di Redipuglia. I Vigili del fuoco del comando di Gorizia, intervenuti con una squadra e un’autobotte del distaccamento di Monfalcone, hanno rapidamente domato l’incendio, impedendo che le fiamme si estendessero all’albero vicino. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia di Stato per i rilievi del caso.