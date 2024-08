Bmw in fiamme nel centro di Majano

Nel primo pomeriggio, una BMW ha preso fuoco nel centro di Majano. Il conducente stava attraversando via Udine quando ha notato strani rumori provenire dal vano motore. Preoccupato, ha fermato l’auto e, sceso dal veicolo, ha visto delle lingue di fuoco levarsi dal cofano. In pochi minuti, le fiamme hanno avvolto l’intero abitacolo, facendo esplodere gli pneumatici e i cristalli anteriori.

L’incendio, scoppiato poco dopo le 14, è stato prontamente segnalato dallo stesso automobilista, che ha allertato i vigili del fuoco e la Polizia locale. Per consentire ai pompieri di intervenire in sicurezza e per scongiurare il rischio di un’esplosione del serbatoio di gasolio, la viabilità è stata temporaneamente interrotta per circa un’ora. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso, ma l’auto è andata completamente distrutta.