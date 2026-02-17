Auto finita nel canale, il sindaco: “Limiti ignorati”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stato l’eccesso di velocità a causare l’incidente che ieri sera si è verificato in via Rio Lino a San Giorgio della Richinvelda. Per il sindaco, Michele Leon, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo anche per verificare i danni, non ci sono dubbi.

A bordo di una Fiat Punto c’erano due braccianti stranieri. L’auto arrivava da via Ruggero Forti e, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, all’altezza della doppia curva ha sbandato abbattendo due pali della telefonia per poi, senza controllo, finire la corsa nel canale che costeggia la strada. La corrente, poi, ha trascinato la Punto per un chilometro, fino a quando la macchina si è fermata su una spalletta di cemento all’altezza della Friulkiwi. I due occupanti, miracolosamente, sono usciti illesi.